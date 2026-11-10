Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen 15. Uluslararası Hayvancılık Fuarı kapsamında gerçekleştirilen yarışmada, 156 kilogram ağırlığındaki "Niang Ballo" isimli koyun ülkenin en iyi yetişkin Ladoumu ilan edildi. Tanesi 90 bin dolara (4 milyon 478 bin lira) kadar alıcı bulan bu özel ırk, ülkede temel bir besi hayvanından ziyade yüksek sosyal statü ve zenginlik sembolü olarak kabul ediliyor.

LADOUM KOYUNLARINI BU KADAR DEĞERLİ KILAN NE?

Moritanya kökenli "toubaire" ile Mali menşeli "balibali" ırklarının melezlenmesiyle ortaya çıkan Ladoum cinsi, kesim amacıyla değil diğer ırkların genetik kalitesini artırmak üzere damızlık olarak yetiştiriliyor. Senegalliler tarafından lüks tüketim unsuru olarak görülen bu hayvanlar, standart çiftlik ağılları yerine özel konforlu odalarda ve evlerin oturma salonlarında bakılıyor. Doğumundan itibaren resmi soyağacı kayıt altına alınan her bir koyuna özel isimler verilirken, bazı tanınmış damızlıklar için sosyal medyada özel sayfalar açılıyor.

Başkent Dakar'daki fuar alanında uzman jüri heyeti, en iyi yetişkin erkek koyunu belirlemek için titiz bir inceleme süreci yürüttü. Podyuma çıkarılan 18 yetişkin ladoumun ilk olarak tartımları yapıldı, ardından göğüs yarıçapları, omuz boyları ve omurga uzunlukları hassas ölçümlerle kayıt altına alındı. Puanlama sonucunda 38 aylık ve 156 kilogram ağırlığındaki Niang Ballo, jüri tarafından birinciliğe layık görüldü.

SATIŞ FİYATLARI VE SOYAĞACI KRİTERLERİ NASIL BELİRLENİYOR?

Ladoum pazarında bir hayvanın piyasa bedeli; genetik geçmişi, ailesinin yarışma dereceleri ve fiziksel ölçüleri doğrultusunda şekilleniyor. Anne, baba ve kardeşlerin yarışmalarda elde ettiği şampiyonluklar satış fiyatını doğrudan yukarı çekerken, bugüne kadar el değiştiren en pahalı örneğin 90 bin dolara alıcı bulduğu biliniyor. 24 ayı geçen yetişkin bireylerin boyları 1,50 metreye, vücut ağırlıkları ise 180 kilograma kadar erişebiliyor.

Kuzu, genç ve yetişkin olmak üzere üç farklı klasmanda düzenlenen yarışmada dereceye giren yetiştiricilere kademeli olarak para ödülü dağıtılıyor. Kategorisinde birinci olan yetiştiriciler 1 milyon CFA (yaklaşık 1600 dolar), ikinciler 700 bin CFA (1115 dolar), üçüncüler ise 450 bin CFA (715 dolar) ödül alıyor. Farklı kategorilerde zirveye yerleşen şampiyon hayvanlar, 1 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ın da katılım göstereceği resmi törenle yeniden podyuma çıkarılacak.