Doğada yetişen bazı bitkiler sıra dışı özellikleriyle dikkat çekiyor. Bunlardan biri olan mermer meyvesi, metalik mavi rengi ve yıllarca parlaklığını koruyabilmesiyle bilim dünyasının ilgisini çekiyor. İlk bakışta değerli bir taş ya da cam boncuk izlenimi veren bu meyve, görünümünü herhangi bir boya veya renk pigmentine borçlu değil.

Bilimsel adı Pollia condensata olan mermer meyvesi, Afrika'nın tropikal bölgelerinde, özellikle Batı ve Orta Afrika'daki yağmur ormanlarında yetişiyor. Gana, Nijerya, Kamerun ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkelerde doğal olarak görülen bitki, ormanlık alanlarda gelişiyor. Küçük ve sert tanelerden oluşan meyveler, ışığa göre farklı tonlarda parlayarak dikkat çekiyor.

Doğal organik maddeler arasında en parlak örneklerden biri olarak kabul edilen bitkinin en şaşırtıcı özelliği ise rengini uzun yıllar boyunca koruyabilmesi.

RENGİNİN SIRRI HÜCRE YAPISINDA GİZLİ

Mermer meyvesinin metalik mavi görünümü, pigmentlerden değil, hücrelerinin özel yapısından kaynaklanıyor. Meyvenin dış yüzeyindeki hücrelerde bulunan selüloz lifleri, spiral biçimde katmanlar oluşturuyor. Işık bu katmanlara çarptığında yansımalar birbirini güçlendiriyor ve ortaya göz alıcı bir parlaklık çıkıyor.

Yapısal renklenme olarak adlandırılan bu mekanizma, tavus kuşu tüyleri ve bazı kelebek türlerinde görülen renk oluşumuna da benziyor. Bu sayede meyve, kuruduktan sonra bile parlak görünümünü onlarca yıl koruyabiliyor.

KUŞLARIN DİKKATİNİ ÇEKEREK TOHUMLARINI YAYIYOR

Mermer meyvesinin doğadaki temel işlevi bitkinin çoğalmasına yardımcı olmak. Parlak görünümü kuşların dikkatini çekerken, bu canlılar tohumların farklı bölgelere taşınmasında rol oynuyor. Böylece bitkinin doğal ortamında yayılması destekleniyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA KONU OLUYOR

Görünümüyle meyveyi andırmasına rağmen mermer meyvesi, tüketim amacıyla kullanılan bir bitki değil. İnsanlar için bilinen bir besin veya şifa kaynağı olarak değerlendirilmiyor. Buna karşılık ışığı yansıtma biçimi, bilimsel araştırmalarda ilgi görüyor.

Özellikle kimyasal boya veya pigment kullanmadan renk oluşturabilen malzemelerin geliştirilmesi açısından bitkinin hücresel yapısı araştırılıyor. Mermer meyvesi, doğanın kendi kendine oluşturduğu sıra dışı renk mekanizmalarına dikkat çeken örneklerden biri olarak öne çıkıyor.