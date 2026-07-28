Olay, Mersin'in Silifke ilçesindeki bir plajda meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle plajda oturan kişilerden bulundukları yeri boşaltmalarını ve oradan kalkmalarını istedi.
Sahilde oturan vatandaşların bu duruma anlam veremeyerek tepki göstermesi ve yerlerinden kalkmayı reddetmesi üzerine taraflar arasında tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen ve gerilimin arttığı tartışma esnasında öfkesine hakim olamayan şahıs, akılalmaz bir yönteme başvurdu. Çevrede bulduğu bir küreği eline alan saldırgan, kumsaldan kazıdığı kumları doğrudan oturan vatandaşların üzerine fırlatmaya başladı.
Kürekle vatandaşların üzerine kum saçarak saldırgan tavırlarını sürdüren şahsa, çevredeki diğer insanlar tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik plajda bulunanlara zor anlar yaşatırken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.