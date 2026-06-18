Rus devlet haber ajansı TASS'ın bildirdiğine göre Ukrayna, Perşembe günü Moskova'ya yönelik son iki yılın en büyük İHA saldırısını başlattı. Saldırı sonucu yaşanan yıkım, sosyal medya şok etkisi yarattı.

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, hava savunma sistemlerinin sadece 8 saat içinde başkente yönelen 194 İHA'yı düşürdüğünü ve saldırıların Perşembe sabahı da devam ettiğini açıkladı.

Rusya Havacılık Ajansı'na dayandırılan Reuters haberine göre, yoğun saldırılar nedeniyle Moskova'daki tüm ana havalimanlarında uçuşlar geçici olarak askıya alındı.

Moskova'daki enerji altyapısını hedef alan İHA'lar, rafinelerini ve petrol işleme noktalarını vurdu. Elektrik dağıtım santralleri de hedefteydi.

En dikkat çeken görüntü ise Moskova'daki bir rafineriden geldi. İHA'nın hedef aldığı bir petrol silosunun kapağı patlama sonucu havalandığı görüldü. Metrelerce uçan kapak bir çok açıdan çekildi.

Sosyal medya kullanıcıları yanan petrol sebebiyle kara dumanlarla kaplanan göğe yükselen silo kapağını bir UFO'ya benzetti. Hedef alınan rafineride ağır hasar oluştu. Kremlin açıklama yapmad

ı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Azak Denizi de dahil olmak üzere ülke genelinde toplam 555 Ukrayna İHA'sının engellendiğini duyurdu.

Saldırının, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin NATO lideri ile İngiltere ve Almanya savunma bakanlarıyla görüşmek üzere Brüksel'de bulunduğu sırada gerçekleşmesi dikkat çekti.

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, İHA'ların güneydoğu bölgesindeki Kapotnya'da yer alan Moskova Petrol Rafinerisi'ni vurduğunu, tesisin bu hafta ikinci kez hedef alındığını belirtti.

CNN tarafından doğrulanan görüntülerde, rafinerideki patlama anı ve büyük bir yakıt deposunun çatısının havaya uçtuğu görüldü.

UKRAYNA'NIN İNTİKAMI

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, Zhukovsky'deki bir apartmanın İHA ile vurulduğunu, binada hasar oluştuğunu ancak can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Ayrıca düşen İHA parçaları bir fitness merkezine, sanayi tesisine, alışveriş merkezine ve bir eve zarar verdi.

Rusya'nın güneyindeki Rostov bölgesinde ise Vali Yury Slyusar, İHA saldırısında 1 sivilin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını ve bir lokomotif ile iki ticari tesiste yangın çıktığını açıkladı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri ise Rusya'nın Perşembe gecesi Ukrayna'ya 7 füze ve 239 İHA ile karşılık verdiğini, Kiev ve Poltava bölgelerindeki petrol tesislerinin yanı sıra evler ve enerji altyapısının vurulduğunu bildirdi.

ZELENSKİ'NİN HEDEFİ BELLİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, askeri güçlerin 500 kilometre uzaklıktaki tesisleri uzun menzilli silahlarla vurduğunu belirterek, bu stratejinin Rusya'yı savaşı bitirmeye zorlamayı amaçladığını ifade etti.

Ukrayna'nın son aylardaki saldırıları, Vladimir Putin'in Davos versiyonu olarak adlandırılan küresel ekonomik forumun düzenlendiği Leningrad bölgesindeki deniz tesisleri ve petrol depolarını da kapsıyor.

Rusya bütçesinin en az üçte birini oluşturan petrol gelirleri yaptırımlarla daralırken, İran savaşı nedeniyle artan küresel yakıt fiyatları Moskova'ya kazanç sağlamıştı.

Ancak Ukrayna'nın saldırıları sonucu, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'da bu ayın başlarında petrol kıtlığı ve akaryakıt kısıtlamaları yaşandığı bildirildi.