Utah eyaletinde 43 hektarlık alana yayılan Pando, toprağın üzerindeki 47 bin ayrı gövdesinin tamamıyla yer altındaki tek bir kök sistemine bağlı bulunuyor. Toplam ağırlığı yaklaşık 6 bin ton olan bu devasa organizma, binlerce yıldır aynı kök ağından beslenerek hayatta kalıyor.

KAVAK AĞACI GÖRÜNÜMÜNDEKİ GENETİK İKİZLER

Dışarıdan bakıldığında geniş bir titrek kavak ormanını andıran Pando, aslında birbirinin tamamen aynı olan genetik ikizlerden oluşuyor. Toprağın üzerinde yükselen 47 bin ayrı gövdenin hepsi, tek bir tohumdan üreyen devasa bir yeraltı ağının parçası olarak yaşamını sürdürüyor. Tek bir ağaç gibi görünen her gövde, aslında bu devasa kök sisteminin birer sürgünü olarak yukarı uzanıyor.

6 BİN TONLUK AĞIRLIKLA DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

Yapılan bilimsel ölçümler, bu devasa kök ve gövde bütünlüğünün toplam ağırlığının yaklaşık 6 bin ton olduğunu gösteriyor. Bu ağırlığıyla Pando, dünyadaki bilinen en ağır ve en büyük canlı organizma unvanını elinde bulunduruyor. Orman alanı, tek bir canlının binlerce yıl boyunca kendini kopyalayarak ne kadar büyüyebileceğinin en somut örneği olarak kabul ediliyor.

YER ALTI KÖK SİSTEMİ NASIL HAYATTA KALIYOR?

Pando’nun en büyük gücü, toprak altında kilometrelerce uzanan devasa ve birbirine bağlı kök şebekesinden geliyor. Toprağın üzerindeki yaşlı veya hastalıklı gövdeler kurusa bile, yer altındaki ana kök sistemi canlılığını koruyarak sürekli yeni sürgünler veriyor. Bu sayede bütünsel organizma, yangınlar ve kuraklıklar gibi doğal afetleri yeraltından gelen yeni filizlerle atlatarak binlerce yıldır kendini yeniliyor.