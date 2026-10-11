Arkeologlar ve eyalet yetkilileri tarafından yürütülen incelemelerde, tabutların içerisinde insan kemiklerine ulaşıldı. İlk tespitlere göre kalıntıların iki erkek, iki kadın, iki genç ve bir küçük çocuğa ait olduğu belirlendi. Araştırmalar, konutun yer aldığı arazinin 1873-1877 yılları arasında kentin ilk resmi mezarlığı olarak hizmet verdiğini ortaya koydu.

Her ne kadar 1880’li yıllarda alandaki naaşların başka bölgelere nakledildiği bilinse de, yürütülen son kazılar bazı mezarların yerinde kaldığını belgeledi. Kuzey Dakota Eyalet Tarih Derneği Sözcüsü Kara Haff, dönemin arşiv kayıtlarında "İki kişi haricinde tüm mezarları taşıdık" şeklinde ifadeler bulunduğunu hatırlatarak, yüzyılı aşkın süre sonra bu kalıntılarla karşılaşılmasının büyük şaşkınlık yarattığını aktardı.

İncelemeler Sürüyor: Naaşlar İlkbaharda Nakledilecek

Uzman ekiplerin eylül ortasında tamamladığı saha taramalarında, detaylıca incelenmesi gereken 80’den fazla nokta tespit edildi. Analiz çalışmalarının önümüzdeki yılın başlarında tamamlanması, gün yüzüne çıkarılan kalıntıların ise ilkbahar mevsiminde düzenlenecek resmi bir törenle şehirdeki bir mezarlığa defnedilmesi planlanıyor.

Kazılarda tesadüfen başlayan ve 155 bin dolarlık ek bütçe ayrılan arkeolojik kurtarma operasyonu, kentin geçmişine dair önemli bir gizemi de aydınlatmış oldu.