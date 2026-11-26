Kolombiya Ulaştırma Bakanlığı'nın trafik işaretleri kılavuzunda SR-35 koduyla yer alan ve kısılmış gözleri andıran yuvarlak levha, sürücülere kısa farlarla ilerleme zorunluluğu getiriyor. Görünümü nedeniyle bazı sürücülerin uyku veya yorgunluk uyarısı sandığı bu işaret, resmi kayıtlarda "Circulacion con luces bajas" adıyla tanımlanıyor.

KISIK GÖZ TRAFİK LEVHASI NE ANLAMA GELİYOR?

Trafik levhasının üzerinde yer alan iki siyah-beyaz yarım daire şekli, ilk bakışta uyuklayan gözleri andırıyor. Ancak Kolombiya Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre bu figürler, doğrudan aracın ön aydınlatma sistemini temsil ediyor. Levhayı gören sürücülerin, uzun farlarını kapatarak yalnızca kısa farlarla yollarına devam etmeleri şart koşuluyor.

TÜNEL GİRİŞLERİNDE VE KARANLIK GEÇİŞLERDE KULLANILIYOR

SR-35 kodlu trafik işareti, özellikle tünel girişlerinde ve yapay aydınlatmaya sahip yol kesimlerinde konumlandırılıyor. Uzun farların karşı yönden gelen sürücülerin görüş açısını bozabileceği noktalarda bu levha aktif olarak devreye giriyor. Kısa far kullanımı, aracın trafikteki diğer sürücüler tarafından fark edilmesini sağlarken karşıdan gelenlerin gözünün kamaşmasını önlüyor.

LEVHANIN BULUNMADIĞI YOLLARDA KURAL GEÇERLİ Mİ?

Resmi trafik işaretleri kılavuzunda yer alan bilgilere göre, aydınlatma kuralları sadece bu tabelanın bulunduğu noktalarla sınırlı kalmıyor. SR-35 levhasının yer almadığı diğer karayolu kesimlerinde de uzun far kullanımını kısıtlayan mevcut yasal düzenlemeler geçerliliğini koruyor. Sürücülerin görüş şartlarına ve karşıdan gelen trafik yoğunluğuna göre far ayarlarını yapmaları zorunlu tutuluyor.

2024 TARİHLİ RESMİ KILAVUZDA DA YER ALIYOR

Sıra dışı tasarımı nedeniyle sosyal medyada yeniden gündeme gelen levha, Kolombiya'nın ulusal trafik sisteminde yıllardır kullanılıyor. Ulaştırma Bakanlığı tarafından güncellenen 2024 tarihli resmi trafik işaretleri kılavuzunda da bu levha SR-35 kodu ve aynı tanımlamayla listelenmeye devam ediyor.