Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Moralı Mahallesi Magnesia Antik Kent yakınlarında öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 70 yaşındaki eski savcı Ömer Faruk Köksal idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan Ömer Faruk Köksal ile eşi Aysel Köksal bulundukları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Ömer Faruk Köksal’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Aysel Köksal ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.