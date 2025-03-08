Karaman'a bağlı Ortaoba köyünde, sabah saatlerinde 10 metre çapında ve derinliği yaklaşık 65 metreyi bulan dev bir obruk oluştu. Olay, köy sakinlerinin büyük paniğine neden oldu. Obruk, çevreye büyük bir gürültüyle çökerken, köylüler yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Obruk nedeniyle çevredeki alan güvenlik önlemleriyle kapatıldı. Yetkililer, obruğun daha fazla genişlememesi için gerekli incelemelere başladı.

Karaman il genelinde daha fazla obruk oluşumuna karşı da uzman ekipler tarafından önlemler alınacağı bildirildi.