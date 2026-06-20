Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sahilde ölü halde bulunan 3 metre 8 santimetre uzunluğundaki boz camgöz cinsi dişi köpek balığı, uzmanları harekete geçirdi.

Kadınlar Denizi Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında yüzmek için sahile giden Birol Özmen, kıyıya vurmuş bir köpek balığı olduğunu fark ederek durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ve dernek üyeleri, kumluk alana çıkarılan köpek balığını inceledi. Yapılan ilk kontrollerde hayvanın vücudunda yara, kesik veya darp izine rastlanmadı.

Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki köpek balığından alınan doku örnekleri, DNA incelemeleri için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü'ne gönderildi.

NADİREN KARŞILAŞILAN BİR TÜR

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, boz camgözlerin genellikle derin sularda yaşadığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Boz camgözler, balık sürülerini takip eden ve insanlarla nadiren karşılaşan bir türdür. Ege ve Akdeniz'de yaygın olarak görülürken, Karadeniz'de daha nadir rastlanmaktadır. Ekosistemin dengesi açısından önemli canlılardır ve korunmaları gerekmektedir."

Sürücü, görünüşlerinin ürkütücü olmasına rağmen boz camgözlerin insanlarla karşılaşma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu vurgulayarak, Türkiye kıyılarında bu türün insanlar için tehlike oluşturduğuna dair bilinen bir kayıt bulunmadığını ifade etti.