ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'a Suriye ve Irak Özel Temsilciliği görevlerini de verdiğini açıkladı.
Trump, Barrack'ın görevinin yakında sona ereceğini belirten Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile doğrudan çelişti. Rubio görevi sonra ermek üzere olan Barrack'ın büyükekçiliği bıraktıktan sonra da Suriye ve Orta Doğu'da sorumluluk alacağını söylemişti.
Trump ise bunu tamamen reddetti. Başkan, paylaşımında "Harika bir iş çıkaran ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi ve aynı şekilde Irak Özel Başkanlık Temsilcisi olarak atanacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik iş birliğimizi geliştirirken onlarla olan ilişkimiz de büyümeye devam ediyor. Tom Türkiye Büyükelçisi olarak kalacak ve ABD Dışişleri Bakanlığının tam desteğiyle çalışacak. Tom Barrack'ın yaptığı çalışmaları büyük bir takdirle karşılıyor ve ülkemize hizmet etme konusundaki süregelen arzusunu gönülden destekliyoruz" dedi.
Bu yeni görevlendirme Tom Barrack'ı bölgedeki diplomasi trafiğinin merkezine yerleştirdi. Yeni sorumluluk alanı kapsamında Barrack ABD'nin Suriye ile ilişkilerinin geleceği ve Irak'ın istikrarı gibi hayati meseleleri yönetecek.
Aynı zamanda Türkiye'nin bölgedeki rolü ve ABD ile İran arasındaki çatışmanın geniş çaplı yansımaları da kendisinin takibinde olacak.