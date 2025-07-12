Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelere yönelik artan siyasi baskılar ve kayyum atamalarına karşı başlattığı mitinglerine Malatya’da devam ediyor.

“Millet iradesine sahip çıkıyor” sloganıyla düzenlenecek mitinge vatandaşlar gelmeye başladı. Görevden alınarak yerine kayyum atanan Tunceli’nin Ovacık İlçesi eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, SÖZCÜ’ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“BARIŞ İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRIZ”

Sarıgül, mevcut kayyum uygulamasının demokrasiyle bağdaşmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

- Şuan uygulaman kayyum politikasını kabul etmek mümkün değil Türkiye genelinde bir yanıyla barışı getirmek, birlikte yürümek ülkeye huzuru getirmeyi konuşurken diğer tarafdan partimize bu kadar üst düzey baskı uygulanması, hak hukukun olmadığı bir sistemin yapılması üç Büyükşehir belediye başkanımızın içeride olması, Adıyaman belediye başkanımızın evinde tutulması diğer arkadaşlarımızın bu sebeplerden dolayı kayyum atanarak ve meclis çoğunluğu değiştirilerek yapılması demokrasiye uygun görülmüyor. Barışı istiyoruz, kulağımıza hoş geliyor bu konuda hepimiz elimizi taşın altına koymaya hazırız. Partimizde mecliste bu desteği verecektir parti büyüklerimiz önümüzdeki günlerde açıklamayı yapacak. Ama barış ve kardeşlik için Cumhuriyet Halk Partisi üzerindeki bu baskılarda bir an önce son bulması lazım.