CHP Manisa İl Başkanlığı görevinden alınan İlksen Özalper, yazılı bir açıklama yayımlayarak karara tepki gösterdi. Özalper, il başkanlığı görevine atama yoluyla değil, parti örgütünün ve delegelerin oylarıyla seçildiğini vurguladı.

Açıklamasında parti tabanının iradesine dikkat çeken Özalper, alınan kararın örgüt üyeleri ve seçmenler nezdinde kabul görmeyeceğini ifade etti.

Görev değişikliğinin siyasi ve örgütsel sonuçlarının ilerleyen süreçte daha net ortaya çıkacağını belirten Özalper, parti içi demokrasinin önemine vurgu yaptı.

Özalper’in sözleri şöyle oldu:

“Biz bu göreve atanarak değil, Cumhuriyet Halk Partisi’nin, örgütümüzün, delegelerimizin ve yol arkadaşlarımızın iradesiyle geldik.

Bugün atanmış AKP işbirlikçileri tarafından alınan kararın örgütümüzün ve yurttaşlarımızın vicdanında hiçbir karşılığı yoktur.

Bizim için makamlar gelip geçicidir. Asıl olan halkımıza karşı sorumluluğumuz ve örgütümüzün iradesidir.

Bu parti masa başı hesaplarla, antidemokratik müdahalelerle değil; üyelerinin, delegelerinin ve örgütlerinin kararıyla yol yürür.

Bizler Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmiş İl Başkanları olarak halkımıza ve mücadelemize karşı verdiğimiz sözün arkasında durmaya devam edeceğiz.

Bizi buradan gönderecek tek irade, bizi buraya getiren iradedir, delegelerimizdir. Bunun ötesinde hiçbir güç, Cumhuriyet Halk Partisi’nin örgüt iradesinin üzerinde değildir.

Sözümüz de duruşumuz da nettir:

Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmiş kadroları olarak tarihin doğru tarafında durmaya, halkımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmeye ve demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz!”