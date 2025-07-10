İletişim Başkanlığı görevinden alınarak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı’na atanan Fahrettin Altun, sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevini 25 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiriyle üstlendiğini belirten Altun, yaklaşık 7 yılın ardından görevinden ayrıldığını açıkladı.

"ŞÜKRANLARIMI ARZ EDİYORUM"

Altun, “Bu görevi bana tevdi eden, güvenen ve desteğini bir gün dahi esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullanırken ailesine, çalışma arkadaşlarına ve medya mensuplarına teşekkür etti.

Görevi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran’a devrettiğini belirten Altun, “Kendisiyle uzun yıllar omuz omuza çalıştık. Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde birlikte varlık gösterdik. Görevi kendisine devretmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum” dedi.

Altun ayrıca, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı görevine atanmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir kez daha teşekkür etti.

25 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle başladığım ve yaklaşık 7 yıldır sürdürdüğüm Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla ayrılmış bulunuyorum.



Bu görevi bana tevdi eden, güvenen ve desteğini bir gün dahi… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 9, 2025

PROFİLİNİ GÜNCELLEDİ

Altun yeni görevine atanmasının ardından, X profili güncelleyerek, "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı" ibaresine yer verdi. Yeni İletişim Başkanı Duran ise herhangi bir güncelleme yapmadı.