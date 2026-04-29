Görevden alınan yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kentte bir otelde basın toplantısı düzenleyen Koca, görevden alma sürecinde siyasi ahlakın ve teşkilat emeğinin göz ardı edildiğini savundu.

Görevden alınmasının sorumlusu olarak İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat’ı işaret eden Koca, kendisi ve ekibine mobbing uygulandığını öne sürdü. Koca ayrıca, genel merkezin süreç hakkında yanlış bilgilendirildiğini iddia etti.

Görevden alma gerekçesi olarak sözlü şekilde iletilen “koordinasyon eksikliği” ifadesini kabul etmediğini belirten Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Teşkilatı yok sayan, iletişim kurmayan ve seçilmişleri görmezden gelen bir anlayışın aldığı bu karar ne siyasi ne de vicdani olarak kabul edilebilir. Bu şartlar altında, delegelerin iradesiyle seçilmiş bir il başkanı olarak, bu antidemokratik ve etik dışı tasarrufu kabul etmediğimi, şahsıma, yönetim kurulu üyelerine ve delegelerimizin iradesine yapılan bu haksız müdahaleyi şiddetle kınadığımı, ayrıca onurumuzu, duruşumuzu ve siyasi ahlakımızı korumak adına İYİ Parti üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla bildiriyorum.”