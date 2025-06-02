Elon Musk, hükümetin yaptığı kesintilerde DOGE’un haksız yere suçlandığını ve bu durumun adaletsiz olduğunu belirtti. “Bütçe açığını artıran, azaltmayan ve DOGE ekibinin yaptığı işi baltalayan devasa harcama tasarısını görünce açıkçası hayal kırıklığına uğradım” diyen Musk, gelecek dönemde uzay çalışmalarına odaklanacağını ifade etti.

'YAPTIĞI HER ŞEYİ ONAYLAMADIM'

Trump’ın danışmanlığı döneminde yönetimle bazı konularda anlaşmazlık yaşadığını da kaydeden Musk, “Yönetimin yaptığı her şeyi onaylamadım. Başkan ve ekibiyle bazı fikir ayrılıklarımız oldu” şeklinde konuştu.

Musk’ın açıklamaları, Trump yönetiminin bütçe politikaları ve DOGE’un rolü hakkında tartışmaları yeniden alevlendirdi.