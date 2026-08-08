Kolombiya'da 4 yıllık görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 21 Haziran'daki seçimleri kazanan ve zaferini tanımadığını belirttiği seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo De La Espriella'ya görevi devretmeden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan ayrıldı.

BEYAZ KIYAFET GİYDİ

Petro, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'nun merdivenlerinde, beyaz kıyafetler içinde ve küçük kızı Antonella'nın elini tutarak konuşma yaptı.

Ekibine, ailesine ve Kolombiyalılara teşekkür eden Petro, "Sonsuza dek hoşçakalın. Özgürlük ve yaşam. Her zaman, her zaman ve her zaman. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim; beni koruduğunuz için askerlere teşekkür ederim. Bence sizler, ben göreve başladığım zamankinden daha iyi bir durumda ayrılıyorsunuz. O halde yaşasın özgür Kolombiya" ifadelerini kullandı.

'GÖREVİ DEVREDECEĞİM BİR CUMHURBAŞKANI YOK'

Sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Petro, şu ifadeleri kullandı:

"Benim Casa de Narino'da kalacağımı ve Cumhuriyet Kongresi'ni kapatacağımı söylediler. Şimdi o saraydan ayrılıyorum; Cumhuriyet Kongresi'ni kapatan ise başkası oldu ve görevi devredeceğim bir cumhurbaşkanı yok. (Abelardo De La Espriella)."

'SARAYI MÜZEYE ÇEVİRECEĞİM'

De La Espriella ise daha önce yaptığı açıklamada, müzeye dönüştürmeyi planladığı Casa de Narino'ya (Cumhurbaşkanlığı Sarayı) gitmeyeceğini, yönetimi başta Barranquilla, Cali ve Medellin olmak üzere farklı bölgelerden sürdüreceğini açıklamıştı.

21 HAZİRAN’DA SEÇİLMİŞTİ

Kolombiya'da 21 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunu kazanan De la Espriella, yoğun güvenlik önlemleri altında ülkenin 3. büyük kenti Cali'de yemin ederek göreve başlayacak.