İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin daha önce verilen ihtiyati tedbir kararlarını kaldırdı. Kararla birlikte mahkeme tarafından tedbiren CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilen Gürsel Tekin ve beraberindeki geçici kurulun görevi sona erdi.

Mahkeme, 2 Eylül 2025 tarihli ara kararla uygulanan tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti. Kararın bir örneğinin İstanbul İl Seçim Kurulu, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu ve İstanbul Valiliğine gönderilmesine karar verildi. CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin esas dava ise devam ediyor.

TEKİN'DEN GÖREV AÇIKLAMASI

Mahkeme kararının ardından Gürsel Tekin, tedbiren yürüttüğü görevin sona erdiğini kabul etti ancak daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu tarafından il başkanı olarak atandığını söyledi.

Bengü Türk TV muhabiri Dilruba Okutan'a konuşan Tekin, “Tedbiren göreve gelmemiz üstüne verilen karar kalktığı için bu noktada görevimiz sonlandı. Kemal bey sonradan il başkanı olarak atadığı için ‘atanmış’ sıfatıyla görevim devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise görevlerin geçici, CHP'ye olan sorumluluklarının ise kalıcı olduğunu belirtti. Tekin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bizim için görevler gelip geçicidir; Cumhuriyet Halk Partisi’ne olan sorumluluğumuz ve mücadelemiz kalıcıdır. Partimizin birliğini, hukukunu ve geleceğini korumak için üzerimize düşen her sorumluluğu, dün olduğu gibi bugün de yerine getirmeye devam edeceğiz.”