Almanya’nın Essen kentinde cezaevinde bulunan 34 yaşındaki Diyar Gündüz, sevk edildiği radyoloji merkezinden silahlı bir grup tarafından kaçırıldı. İnfaz koruma memurlarını kendi kelepçeleriyle bağlayan saldırganlar, Gündüz’ün ayaklarındaki prangaları açtıktan sonra elektrikli scooterlarla kaçtı.

Yeni Şafak’ın Sabah’a dayandırdığı habere göre Gündüz, 2025 yılındaki 94 kiloluk kokain sevkiyatı ile bir kişiyi alıkoyup darp etmekten 17 yıl hapis cezasına mahkûm edilmişti. Berlin’deki organize suç ağı içinde yer alan El-Zein aşiretine bağlı olduğu belirtilen Gündüz, Essen’deki yüksek güvenlikli cezaevinde tutuluyordu.

RÜŞVET VE SAHTE RAPOR İDDİASI

Haberde, Gündüz’ün infaz koruma memurlarına para ve lüks hediyeler verdiği, dışarıdaki adamları aracılığıyla bir gardiyana lüks motosiklet temin ettiği ileri sürüldü. Rüşvet yoluyla sahte hastalık raporu çıkarttığı belirtilen Gündüz’ün, dışarıdaki sağlık merkezinde yapılacak randevunun ayrıntılarını da kendisini kaçıracak gruba ilettiği aktarıldı.

Gündüz’ün Essen kent merkezindeki Kennedyplatz’da bulunan radyoloji merkezine sevki sırasında silahlı saldırganlar koridorda cezaevi görevlilerinin karşısına çıktı. Görevlileri kendi kelepçeleriyle merdiven korkuluklarına bağlayan grup, Gündüz’ün ayaklarındaki çelik prangaları anahtarlarla açtı.

GİRİŞE SAHTE EL BOMBASI BIRAKTILAR

Saldırganların polis takibini yavaşlatmak amacıyla binanın girişine ahşaptan yapılmış sahte bir el bombası bıraktığı belirtildi. Grup, olay yerinden elektrikli scooterlarla uzaklaştı.

Firarın ardından Alman Federal Emniyeti (BKA) geniş çaplı soruşturma başlattı. Habere göre, rüşvet aldığı belirtilen bir infaz koruma memuru tutuklandı; evinde 40 bin euro, uyuşturucu ve lüks saatler ele geçirildi. Hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarılan Gündüz’ün aranması sürüyor.