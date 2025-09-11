Temmuz ayında küfürlü yanıtlarıyla tüm dünyada gündem olan X'in yapay zeka aracı Grok ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Engelliweb'in aktardığı bilgiye göre, Grok'un X hesabına "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

Karar internet servis sağlayıcılarına iletildi. Hangi sulh ceza hakimliğinin kararı verdiği bilinmezken, hesap henüz X tarafından Türkiye'den görünmez kılınmadı.

TEMMUZDA BAZI GÖNDERİLER ERİŞİME ENGELLENMİŞTİ

Daha önce de Grok'un X hesabında paylaşılan 50 gönderi, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin 9 Temmuz 2025 tarihli kararıyla erişime engellenmişti.

Engellenen gönderilerin bir kısmı X tarafından silinirken, silinmeyen gönderiler Türkiye'den görünmez kılınmıştı.