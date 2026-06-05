Buca Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen mevcut Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya tutuklandı
Buca Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen mevcut Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya tutuklandı
Ayrıntılar geliyor...
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her
türlü telif hakkı Mega Ajans
ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas
edilemez.