Milli sporcu Görkem Gedik’ten büyük başarı geldi… Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda milli sporcu Görkem Gedik, Türkiye rekoruna imza attı. Kaş ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonda, 19 sporcu mücadele ediyor.

'Yeni bir rekor kazandırdığım için çok mutluyum'

Milli sporcu Görkem Gedik, paletsiz ip destekli (FIM) kategorisinde 92 metreye 3 dakika 2 saniyede dalış yaparak Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Görkem Gedik, organizasyonun ikinci gününde güzel bir başarıya imza attığını söyledi. Dalış öncesi bir rekor denemesi olacağı için oldukça heyecanlandığını dile getiren Görkem, "Tek nefesle yapılan bir spor olduğu için heyecanı yenmeniz gerekiyor ve bu aşamada nefesime odaklanarak sakinleşmeye çalıştım. Oldukça mutluluk verici bir dalış oldu benim için. Ülkemize yeni bir rekor kazandırdığım içinde çok mutluyum." dedi.