Eşref Rüya dizisiyle İsrail’de geniş kitlelere ulaşan ünlü oyuncu Görkem Sevindik, Filistinli mahkumlar için yaptığı çağrıyla ülkeyi ayağa kaldırdı. Sevindik’in idam kararlarını eleştiren paylaşımı sonrası İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yayınladığı videoda oyuncuyu canlandırdığı "Kadir Baba" karakteri üzerinden hedef aldı. Bakanın tehditkâr açıklamalarıyla siyasi boyut kazanan olay, ülkede diziye yönelik geniş çaplı bir boykot kampanyasına dönüştü.

'HAYATIN BOYUNCA BABA OLAMAYACAKSIN KADİR!'

Ünlü oyuncu Görkem Sevindik’in paylaşımı sadece halkı değil, İsrail hükümetini de ayağa kaldırdı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bizzat bir video yayınlayarak ünlü oyuncuya "Eşref Rüya" dizisindeki karakteri üzerinden yüklendi.

Bakan Ben-Gvir, yayınladığı videoda Sevindik’in canlandırdığı "Kadir Baba" karakterine atıfta bulunarak, "Hayatın boyunca asla bir baba olamayacaksın Kadir. Sen bir Türk dizisinde yaşıyor olabilirsin ama biz gerçek dünyadayız" diyerek açıkça hedef gösterdi. Ben-Gvir, paylaşımının devamında Sevindik'in savunduğu mahkûmlar için "Teröristlere sadece ölüm cezası var" diyerek idam savunmasını yineledi.

İSRAİL'DEN BOYKOT KAMPANYASI

Sevindik’in bu paylaşımı, oyuncunun rol aldığı Kadir Baba'yı canlandırdığı “Eşref Rüya” dizisinin geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu İsrail’de tepkiyle karşılandı. İsrailli sosyal medya kullanıcıları, Sevindik’in ifadelerini "provokatif" olarak nitelendirerek dizinin yayından kaldırılması ve izlenmemesi için kampanya başlattı.

İŞTE İSRAİL'DE BÜYÜK TEPKİ TOPLAYAHN O PAYLAŞIM...