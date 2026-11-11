Samsun'un İlkadım ilçesinde, 64 yaşındaki görme engelli kişinin evinden 33 Ata altını ile 11 bin lirasının çalınmasının ardından iki şüpheli gözaltına alındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ihbarı üzerine çalışma yürüttü. Ekipler, şüphelilerden E.A.'nın (38) görme engelli kişiye evlendirme vaadinde bulunduğunu, daha sonra onu G.T. (56) isimli kadınla tanıştırdığını ve evindeki altınla parayı çaldığını belirledi. E.A. ve G.T., saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. E.A.'nın 9, G.T.'nin ise 5 suç kaydı bulunduğu bildirildi.

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