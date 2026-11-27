Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun?, 25 Kasım'daki 51. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Görme engelli yarışmacı Esra Durmuş, dünyayı gezmek ve farklı kültürleri tanımak hayaliyle katıldığı yarışmada daha ilk turda iki kez 5 milyon TL'lik kutuyu açtırarak bir ilke imza attı. İlerleyen turlarda büyük ödülleri birer birer kaybeden Durmuş, bankanın teklifleri karşısında karar vermekte zorlandı.

İLK TURDA İKİ KEZ 5 MİLYON TL'LİK KUTUYU AÇTI

31 yaşındaki Esra Durmuş, yarışmaya hem hayallerini gerçekleştirmek hem de kendisi gibi dezavantajlı bireylere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla katıldı. Dünyayı gezmek ve farklı kültürleri tanımak istediğini anlatan Durmuş, daha ilk turda talihsiz seçimler yaptı.

Arka arkaya iki kez 5 milyon TL'lik kutuyu açtıran yarışmacı, Var Mısın Yok Musun? tarihinde bir ilke imza attı. Büyük ödüllerin erkenden elenmesi karşısında hayal kırıklığı yaşayan Esra Durmuş, arkadaşlarının desteğiyle yarışmaya devam etti.

BÜYÜK ÖDÜLLERİ BİRER BİRER KAYBETTİ

İkinci turda da şanssızlığı devam eden Esra Durmuş, bu kez 1 milyon TL ve 3 milyon TL'lik kutulara veda etti. Üçüncü ve dördüncü turlarda mavi ve sarı kutuları açtırarak yeniden umutlanan yarışmacı, beşinci turda 750 bin TL'lik kutuyu seçti.

Bu seçim sonrası bankanın teklifi 195 bin TL'ye kadar geriledi. Hayallerini gerçekleştirmek için bu miktarın yeterli olmayacağını düşünen Durmuş, teklifi kabul etmeyerek "Yokum" dedi.

940 BİN TL'LİK TEKLİFİ KABUL ETTİ

Altıncı ve yedinci turlarda mavi kutuları açtırmayı başaran Esra Durmuş, yeniden büyük sevinç yaşadı. Bankadan gelen 940 bin TL'lik teklifi değerlendiren yarışmacı, bu kez "Varım" diyerek yarışmadan ayrılmaya karar verdi.

Ancak yarışmadan ayrıldıktan sonra kendi kutusu açıldığında 2 milyon TL olduğu görüldü. Büyük ödülü kaçıran Esra Durmuş, yaşadığı talihsizliğe rağmen yaklaşık 1 milyon TL kazanarak yarışmaya veda etti.