Bodrum’da 102 dönümlük zeytinlik daha imar planı değiştirildi. Yan parseldeki 204 dönümlük orman da tahsis edildi. Böylece bölge trilyonluk inşaat alanı haline getirildi. Alanı, Kalyon Holding’in patronu Hasan Kalyoncu’nun damadı Hüseyin Şeherli’ye ait Yalıköy Turizm Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi satın aldı. Doğayı koruma” vaadi olan CHP’li Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediyeleri de sessiz kaldı.

“BİLGİMİZ YOK” DEDİLER

SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği olayla ilgili eski ve yeni CHP Muğla Milletvekilleri “Bilgim yok’ diyerek konuşmak istemedi. CHP Muğla eski Milletvekili Mürsel Alban, bu zeytinliğin çevresinin ve ormanlık alanın da ranta açıldığını belirtti. Albani, “Bodrum’da Yalı, Çiftlik, Kızılağaç ve Torba, turizm alanı ilan edildi. Ormanları imara açma girişiminde bulundular” dedi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, eski milletvekili Süleyman Girgin konudan bilgileri olmadığını, belediyeden bilgi alınması gerektiğini söyledi. Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras da görüşme talebimize yanıt vermedi. Bodrum Belediyesi sorumluluğun bakanlıklarda olduğunu, hukuki yollara başvurulduğunu mahkeme kararı gereği ‘İmar durum belgesi’ verildiğini açıkladı.

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici: “Belediye hukuken yapması gereken tüm işlemleri yaptı. Tek yapabileceği bakanlıktan görüş almak. Belediye üzerine düşen sorumluluk çerçevesinde bütün itirazlarını yaptı ancak bakanlığın görüşü nedeniyle o yönde bir karar alınmak zorunda kalındı. İstediğiniz kadar mahkemelere başvurun olumsuz sonuç aldığınız zaman belediyenin yapabileceği bir şey kalmıyor.”

İNŞAAT ALANI 30 KAT ARTTI

Zeytin tarlası olan arazi ‘Tarım dışı alan oldu’ böylece bin 324 metrekarelik inşaat alanı 31 bin 24 metrekareye çıktı. Yani 30 kat arttı.