Fenerbahçe’nin Gornik’i 1-0 yendiği Şampiyonlar Ligi maçında Anderson Talisca’nın frikikten attığı gole şapka çıkarıldı. Ancak bir sorun var. Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren sarı-lacivertli kulüpte yeni transfer hamleleri, Anderson Talisca’nın takım içindeki rolünü de değiştirebilir. 10 numarada Marco Asensio’nun forma giymesi bekleniyor.

ONUN İÇİN KİMİ KESECEK?

Santrforda Vedat Muriqi’nin oynaması ve sol forvete bir takviye daha planlanması, hücum rotasyonunda rekabeti artırıyor. Sağ kanatta ise İngiliz Mason Greenwood ilk tercih. Bu gelişmeler doğrultusunda Talisca’nın mevcut kadro yapılanmasında 11’in değişmez isimlerinden biri yerine rotasyon oyuncusu olarak değerlendirilmesi öngörülüyor.

MAAŞ DENGESİ ÖNEMLİ

Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin transfer çalışmalarının tamamlanmasının ardından maaş dengesini de göz önünde bulundurarak Talisca için gelebilecek uygun teklifleri de değerlendirmeye açık olduğu bildirildi. Transferde yapılacak yeni hamleler, Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe’deki geleceğiyle ilgili süreci netleştirecek.