İngiltere’de yaşayan 35 yaşındaki Gemma Monk, hayatının en mutlu günü olması gereken düğün töreninde, görümcesinin akıllara durgunluk veren "boyalı" intikam saldırısına uğradı.

Nikah masasına oturmaya dakikalar kala, görümcesi Antonia Eastwood’un saldırısına hedef olan talihsiz gelin, bembeyaz gelinliğinin siyah boyalarla tanınmaz hale gelmesiyle büyük bir şok yaşadı.

Olay, geçtiğimiz yıl gerçekleşen bir başka aile düğününde yaşanan tartışmanın hıncıyla planlandı. Görümce Eastwood, kendi düğününde gelinin kendisini çelme takarak düşürmeye çalıştığına dair asılsız bir iddiayı bahane ederek bu acımasız eylemi gerçekleştirdi.

Maidstone’daki tarihi bir malikanede düzenlenen tören öncesi gelinin üzerine siyah boya fırlatan öfkeli görümce, olay yerinden kaçarken; yüzü, kolları ve gelinliği boyalar içinde kalan gelin Gemma Monk gözyaşlarına boğuldu.

KANSER ŞÜPHESİYLE ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

O dönem kanser şüphesiyle zor günler geçiren ve görümcesinin bu durumu bildiğini belirten Monk, yaşadığı büyük travmaya rağmen pes etmedi. Bir görevlinin yardımıyla başka bir elbise ödünç alan ve vücudundaki boyaları temizleyen azimli gelin, olaydan iki saat sonra nikah masasına yürüyerek 20 yıllık çocukluk aşkı Ken Monk ile dünya evine girdi.

Yaşadığı kararlılığı dile getiren Monk, gerekirse tören alanına iç çamaşırlarıyla bile çıkmayı göze aldığını ifade ederek, görümcesinin özel gününü mahvetmesine izin vermediğini vurguladı.

10 AY HAPİS CEZASI ALDI

Olayın yargıya taşınmasının ardından görümce Antonia Eastwood, "mala zarar verme" suçundan hakim karşısına çıktı. Mahkemede pişman olduğunu ve özür dilemek istediğini belirten Eastwood, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı ancak cezası 12 ay süreyle ertelendi.

Ayrıca saldırgan görümceye 160 saat ücretsiz kamu hizmetinde çalışma cezası verildi. Aile içindeki bu kin dolu saldırı, İngiliz basınında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.