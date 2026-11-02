Endonezyalı üniversite öğrencisi Rahmawati Kualika Foebiannitra, 29 Ekim’de pasaportunun, bir miktar dövizin ve kişisel eşyalarının bulunduğu sırt çantasını Acemler Metro İstasyonu’nda aktarma yapmak için vagondan indiği sırada oturduğu yerde unuttu.

Gece saatlerinde temizlik işlemleri için Odunluk Mahallesi’ndeki BursaRay İşletme ve Bakım Müdürlüğü’ne çekilen vagonda temizlik görevlisi İsmail Ertürk, çantayı fark etti. Durumu amirine bildiren Ertürk, çantanın tutanak tutulmasının ardından kayıp eşya bürosuna teslim edilmesini sağladı.

Olayın ardından BURULAŞ Kişiselleştirme Birimi görevlileri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek çantanın sahibini ve seyahat güzergâhını belirledi. Rahmawati ile iletişime geçilerek çantasının bulunduğu bildirildi.

UÇUŞUNDAN BİR GÜN ÖNCE PASAPORTUNA KAVUŞTU

Osmangazi ilçesindeki kayıp eşya bürosuna davet edilen Rahmawati’nin kimlik tespiti yapıldı. Çantadaki eşyaların kendisine ait olduğu doğrulandıktan sonra çantası teslim edildi.

İki gün sonra Endonezya’ya seyahat edeceği belirtilen öğrencinin, uçuşundan yalnızca bir gün önce pasaportuna kavuştuğu öğrenildi.

Rahmawati’nin çantasını teslim alırken yaşadığı heyecan ve sevinç nedeniyle secdeye kapanması, görevlilerin kendisine su ikram ederek sakinleştirmeye çalışması güvenlik kameralarına yansıdı.

"VESİLE OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Çantayı bulan temizlik görevlisi İsmail Ertürk, yaşananları şöyle anlattı:

“Gece saat 11.00-12.00 sıralarında metro vagonunu temizlerken yeşil bir çanta fark ettim. İlk önce amirimizi aradım. Amirimizle beraber güvenlik görevlisine teslim ettik. Amirimiz raporunu tuttu ve ardından çanta kayıp eşya bürosuna teslim edildi. Her zaman insanlık görevimizi yapıyoruz. Bulduğum eşyanın Endonezyalı bir öğrencinin çantası olduğunu öğrendim. İçinde parası ve pasaportu varmış. Yolculuğunda sorun yaşamayacağı için mutluyum. Bir iyiliğe vesile olduğum için ben ondan daha da mutluyum.”

MUTLULUKTAN SECDEYE KAPANDI

Kayıp eşya büro görevlisi Kayhan Özdemir de metro ve istasyonlarda bulunan eşyaların tutanakla teslim alındığını, kontrollerin ardından sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.

Rahmawati’nin çantasında pasaport ve para bulunduğunu fark ettiklerini anlatan Özdemir, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından öğrenciye ulaşıp büroya davet ettiklerini söyledi.

Özdemir, “Çantanın sahibi olduğu anlaşılınca eşyasını teslim ettik. O da mutluluktan ağladı ve secdeye kapandı. Kendisini sakinleştirdik, su ve kolonya ikram ettik. Mutlu bir şekilde ofisimizden ayrıldı. Bu durum bizi de çok mutlu etti” dedi.