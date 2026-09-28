Son dönemde sosyal medyada sıkça gündeme gelen aşiret düğünlerine bir yenisi daha eklendi. Siirt ve çevresinin tanınmış ailelerinden Baykara aşiretinin Mersin’de düzenlenen düğün merasiminde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Düğün salonunda kaydedilen görüntülerde, davetlilerin ve damadın ellerinde deste deste paralarla halay çektiği görüldü. Halay sırasında davetlilerin üzerlerine banknotlar dolanırken, ortaya dikkat çeken görüntüler çıktı.

DAKİKALARCA HALAY ÇEKTİLER

Davetlilerin ellerindeki paraları göstererek halay çektiği anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde bazı davetlilerin üzerlerinin çok sayıda banknotla kaplandığı görüldü.

Düğün sırasında gerçekleşen para ve takı takma anları da davetlilerin yoğun ilgisini çekti.

TOPLAM MİKTAR BELLİ DEĞİL

Düğünde toplanan nakit para ve altınların toplam değerine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Damadın yanı sıra çok sayıda davetlinin paraları sergileyerek halaya katıldığı anlar ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntüler kullanıcılar tarafından yoğun şekilde paylaşıldı.