Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’dan beklediği patlamayı göremedi. Sarı‑kırmızılılar, geçen sezon Neom’un 35 milyon Euro’luk teklifini, bu yaz ise Everton’ın 40 milyon Euro’ya yaklaşan önerisini geri çevirdi. Ancak milli oyuncu sezonun şu ana kadarki bölümünde beklentileri karşılayamadı ve büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

9 ŞUTTA 1 İSABET

Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam 7 maçta 535 dakika sahada kalan Barış skor katkısı sağlayamadı. Ligdeki 6 mücadelede toplam 9 şut denemesinde bulunan 26 yaşındaki futbolcu sadece 1 kez kaleye isabet sağladı, o da golle sonuçlanmadı. Başkan Dursun Özbek ve ekibi Barış’ın bir an önce eski formuna kavuşmasını umuyor.