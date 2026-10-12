Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı, en az 12 kişinin ölümüne ve havaliamında operasyonların durdurulmasına yol açan saldırıdan bir gün sonra pazar günü Husiler tarafından yeniden hedef alındı.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyondan yapılan açıklamada, havalimanına isabet eden mühimmatın yangına yol açtığı, yakınlardaki bir füzenin ise hava savunma sistemleri tarafından engellendiği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın yayınladığı görüntülerde, Ümre'ye giden kişilerin düşen bombalar tarafından yaralandığı görüntülendi.

Görüntülerde, Umre yolcularının isabet eden füze sonrası kaçıştığı görüldü. Saldırı sonucu Pakistan uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise yaralandığını duyuruldu.

'İNSANLARIN KOLLARI, BACAKLARI YOKTU'

Başkent Riyad'da pazar günü çok sayıda patlama sesi duyulduğu belirtildi. Şehrin kuzeyindeki Al-Aarid mahallesinde yaşayan bir sakin, "Sesin ardından kuşlar çılgına döndü. Bütün ev sallandı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sivil Havacılık Makamı, Husilerin hedef aldığını açıkladığı ülkenin doğusundaki Dammam Havalimanı'na yönelik başka bir saldırı gerçekleştiğini, koalisyon güçlerinin de doğu bölgesinde bir insansız hava aracını düşürdüğünü bildirdi.

Riyad'da cumartesi günkü saldırıya tanıklık eden 32 yaşındaki bir kent sakini, "3. Terminal'de bulunan insanlar bize doğru koşmaya başladı. Bazıları bir elini veya kolunu kaybetmişti. İnsanlar kanlar içinde yaralıları taşıyarak koşuyordu." dedi.

Sivil Havacılık Makamı tarafından yapılan açıklamada, yaralıların "gerekli tıbbi bakımı almaları için derhal çeşitli hastanelere sevk edildiği" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "Saldırı ayrıca maddi hasara da yol açtı ve hasarın boyutu şu anda değerlendiriliyor." denildi.

ÜLKELER VATANDAŞLARINI UYARDI

Uçuş takip sitesi Flightradar24, yetkililerin havalimanının kapalı kalma süresini pazartesi günü TSİ 21:00'e kadar 24 saat daha uzattığını açıkladı.

Bir havacılık kaynağı, havalimanı radarı ile iletişim ekipmanlarının zarar gördüğünü ve pistlerin incelenmesi gerektiğini aktardı.

ABD, Kanada, Almanya ve İspanya büyükelçilikleri vatandaşlarını Riyad Havalimanı'ndan uzak durmaları konusunda uyarırken, Avustralya vatandaşlarına kapalı alanlarda kalmaları çağrısında bulundu.

İran destekli Husiler, son 24 saat içinde havalimanları dahil olmak üzere çok sayıda saldırıyı üstlenerek Suudi Arabistan'ın ulaşım merkezlerini "güçlerimiz için bir operasyon sahası" olarak nitelendirdi ve hedef almaya devam edeceğini bildirdi.

Husilere karşı mücadele eden koalisyon ise cumartesi günkü saldırıyı "tam teşekküllü bir savaş suçu" olarak tanımlayarak "kararlı bir şekilde yanıt verme" sözü verdi.

ABD SAVAŞA KATILACAK MI?

Cumartesi günkü saldırıda dört Suudi Arabistan, iki Bangladeş, bir ABD, bir Mısır, bir Ürdün, bir Suriye, bir Filistin ve bir Sudan vatandaşı hayatını kaybetti, 309 kişi yaralandı.

Hindistan Büyükelçiliği de yaralanan bir vatandaşının pazar günü öldüğünü açıkladı. Birleşmiş Milletler ve dünya liderleri saldırıyı kınarken, ABD Başkanı Donald Trump Suudi Arabistan'ın Husilere yönelik saldırılarına katılmayı değerlendirdiğini belirtti.

Ottawa Üniversitesi güvenlik analisti Thomas Juneau, "Suudi hava savunması bazı Husi füze ve insansız hava aracı saldırılarını engelleyebildi ancak Suudi Arabistan o kadar büyük ki kendilerini sürekli olarak savunmaları imkansız." değerlendirmesinde bulundu.

Juneau, Husilerin artık "Suudi Arabistan'ın kendilerine yaptığını şimdi Suudi Arabistan'a yapmak istediğini" ifade etti. Yemen'de ise Suudi destekli hükümet güçlerinin Babülmendep Boğazı çevresinde karşı taarruza geçtiği, Husilerin ise bu saldırıyı püskürttüğünü iddia ettiği bildirildi.