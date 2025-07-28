Bursa'nın Harmancık ilçesine bağlı Kışmanlar köyünde çıkan orman yangınını çıkarttığı iddiasıyla gözaltına alınan 30 yaşındaki Ufuk Aytekin'in, FETÖ üyeliği nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edildiği öğrenildi.
5 LİTRELİK ŞİŞELERE BENZİN DOLDURDU
Yangından kısa süre önce bir benzin istasyonundan pet şişelerle benzin aldığı tespit edilen Aytekin’in bu anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, 03 HK 184 plakalı kamyonetle istasyona gelen şüphelinin, marketten aldığı 5 litrelik su şişelerinin içini boşaltarak çiçek saksılarına döktüğü, ardından aynı şişelere pompadan benzin doldurduğu görüldü.
SIK SIK TELEFONLA KONUŞTU
Benzin dolu şişeleri aracının kasasına yerleştiren Aytekin'in, istasyon çevresinde sık sık cep telefonuyla görüşmeler yaptığı da kameralara yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.