KIŞ AYLARINDA SÜRÜCÜLERİ ZORLUYOR

Sarp kayalıkları ve keskin virajlarıyla bilinen Geminbeli Geçidi, özellikle kış mevsiminde sürücüler açısından zorlu bir güzergâha dönüşüyor. Karadeniz ile İç Anadolu arasındaki ulaşımda önemli bir yere sahip olan geçit, sonbaharda ise ormanlık alanlarının renkleriyle öne çıkıyor.

Her mevsim farklı bir görünüme kavuşan Geminbeli Geçidi, ekim ayında sarı, kızıl ve kahverenginin hâkim olduğu manzarasıyla bölgeden geçenlere farklı bir doğa deneyimi sunuyor.