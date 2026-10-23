Birçok apartmanın altında gizli servet yatıyorSivas'ta Zara ile Suşehri ilçeleri arasında bulunan Geminbeli Geçidi, ekim ayıyla birlikte sonbaharın farklı renklerini taşımaya başladı. Ormanlık alanlarda yeşil, sarı, kızıl ve kahverengi tonları bir araya gelirken bölge, etkileyici manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Karadeniz ile İç Anadolu'yu birbirine bağlayan önemli güzergâhlardan Geminbeli Geçidi'nde, sonbaharın gelişiyle birlikte doğanın renkleri değişti. Yol boyunca uzanan ormanlık alanlar, ağaç yapraklarının sararması ve kızıl tonlara dönüşmesiyle farklı bir görünüme kavuştu.
Havadan kaydedilen görüntülerde, dağlık araziye yayılan sonbahar renkleri dikkat çekti. Yeşilin yerini sarı ve kahverenginin tonlarına bıraktığı bölgede, doğanın mevsimsel değişimi geniş bir alana yayıldı.
FOTOĞRAF TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKİYOR
Geminbeli Geçidi'ndeki renk değişimi, bölgeden geçen sürücülerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarını ve doğaseverleri de kendine çekiyor. Sonbahar manzarasını fotoğraflamak isteyen ziyaretçiler, güzergâh boyunca farklı noktalardan görüntüler alıyor.
Seyahat sırasında manzarayı fark eden bazı vatandaşlar da araçlarını yol kenarındaki uygun alanlara park ederek temiz havanın ve doğanın sunduğu renk cümbüşünün tadını çıkarıyor.
KIŞ AYLARINDA SÜRÜCÜLERİ ZORLUYOR
Sarp kayalıkları ve keskin virajlarıyla bilinen Geminbeli Geçidi, özellikle kış mevsiminde sürücüler açısından zorlu bir güzergâha dönüşüyor. Karadeniz ile İç Anadolu arasındaki ulaşımda önemli bir yere sahip olan geçit, sonbaharda ise ormanlık alanlarının renkleriyle öne çıkıyor.
Her mevsim farklı bir görünüme kavuşan Geminbeli Geçidi, ekim ayında sarı, kızıl ve kahverenginin hâkim olduğu manzarasıyla bölgeden geçenlere farklı bir doğa deneyimi sunuyor.
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