Van Merkez İpekyolu ilçesine bağlı 40 bin nüfuslu ve 25 bin 576 bin seçmeni bulunan Bostaniçi Mahallesi, yapılan müracaatlar sonrası valilik kararıyla 3’e ayrıldı.

Bu gelişmenin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yeni kurulan mahallelerde bugüne seçim kararı alındı. Yeni oluşturulan Şafak ve Gündoğdu mahalleleri için Mustafa Necati İlkokulu ile Vali Ali Cevdet Bey İlkokulu’nda 31 sandık kuruldu.

Saat 07.00’de başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erecek. Gündoğdu Mahalle Muhtarlığı için 6, Şafak Mahalle Muhtarlığı için ise 4 muhtar aday adayı yarışıyor.

Bostaniçi Mahalle Muhtarı Hasan Güngörmez, mahalledeki toplam seçmen sayının 25 bin 576'ya ulaştığını söyleyerek, “Bostaniçi mahallemizin 40 bin nüfusu var. Nüfus yoğunluğundan dolayı kaymakamlık ve valiliğe mahallenin üçe ayrılması için başvuru yaptık. Sağ olsun kaymakam ve vali bey bu konuda duyarlı davrandılar. Mahallemizi çok kısa bir dönemde 3 mahalleye böldüler. Şu an Bostaniçi, Gündoğdu ve Şafak mahalleleri oldu. Gündoğdu Mahallesi'nde 18 sandık kuruldu ve buranın toplam seçmen sayısı 7 bin 336’dır. Şafak Mahallesi'nde ise 13 sandık kuruldu ve 5 bin 236 seçmen oy kullanacak. Bostaniçi Mahallesi'nin seçmen sayısı ise 13 binin üzerinde. Gündoğdu Mahallesi'nde 6, Şafak Mahallesi'nde ise 4 muhtar adayı yarışıyor. Aday arkadaşlarımızdan kim kazanırsa kazansın, mahallelerimiz kazanacaktır" diye konuştu.