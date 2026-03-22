

Bayram tatilinin son gününde önemli turizm merkezlerinden Bodrum’da güneşli ve ılık hava etkili oldu. Hava sıcaklığı 20, deniz suyu sıcaklığı ise 17,7 derece olarak ölçülürken, tatilciler sabahın erken saatlerinden itibaren sahillere akın etti.

Özellikle Gümbet ve Kumbahçe plajlarında yoğunluk yaşanırken, mart ayının son günleri olmasına rağmen bazı tatilciler denize girmeyi tercih etti. Bazı turistler ise kumsalda güneşlenip kitap okuyarak vakit geçirdi.

Kent merkezi ile yarımadanın tarihi noktalarında da kalabalık dikkat çekerken, yerli ve yabancı turistler yürüyüş yaparak güneşli havanın tadını çıkardı.