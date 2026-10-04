Olay, Taşköprü beldesindeki Dantel Sitesi önünde meydana geldi. Deniz yüzeyine kırmızı renkli bir sıvının yayıldığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bölgede yapılacak incelemelerde deniz yüzeyindeki sıvıdan numune alınarak analiz edilecek. Sıvının içeriğinin yanı sıra denize hangi noktadan ulaştığı da araştırılacak.

NUMUNE SONUÇLARI BEKLENİYOR

Kırmızı renkli sıvının neden olduğu kirliliğin kaynağı, gerçekleştirilecek inceleme ve laboratuvar analizlerinin ardından netlik kazanacak.

Yetkililer, numune sonuçlarına göre sıvının niteliği ve denize ulaşma şekli konusunda değerlendirme yapacak.

GEÇEN YIL DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Taşköprü’de aynı bölgede 23 Temmuz 2025 tarihinde de deniz yüzeyinde atık yağ olduğu değerlendirilen bir madde tespit edilmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, söz konusu kirliliğin yağmur suyu kanalından denize ulaştığı belirlenmiş, bölgede faaliyet gösteren işletmelerde de inceleme yapılmıştı.