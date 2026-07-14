Burdur'da kene tutunmasının ardından rahatsızlanan ve Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 55 yaşındaki Fatma Duran, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kemer ilçesine bağlı Akçaören köyünde yaşayan Fatma Duran'ın yaklaşık iki hafta önce ormanlık alanda çalıştığı sırada vücuduna kene tutunduğu öğrenildi. Keneyi fark ettikten sonra sağlık kuruluşuna başvuran Duran, ilk olarak Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Durumunun ağırlaşması üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Duran, burada KKKA şüphesiyle yoğun tedavi görmesine rağmen kurtarılamadı.

CENAZEDE KORUYUCU KIYAFETLER DİKKAT ÇEKTİ

Duran için merkeze bağlı Kayış köyünde cenaze töreni düzenlendi. Sağlık tedbirleri kapsamında cenazeyi taşıyan yakınları koruyucu kıyafet giyerken, namazın ardından Duran köy mezarlığında toprağa verildi.

Aile dostu Hüseyin Işık, Fatma Duran'ın ormanda çalışırken kene tutunduğunu ve birkaç gün sonra baş dönmesi ile iştahsızlık şikayetleri yaşamaya başladığını belirtti. Köy muhtarı Bülent Öğüt ise Duran'ın vücuduna üç kenenin tutunduğunu ve bunun ardından hastaneye başvurduklarını söyledi.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında kırsal ve ormanlık alanlarda bulunan vatandaşların kene temasına karşı dikkatli olmaları, vücuda tutunan kenelerin sağlık kuruluşlarında çıkarılması ve ateş, halsizlik, baş dönmesi gibi belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden hastaneye başvurulması gerektiğini hatırlatıyor.