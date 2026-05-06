Yüksekova'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan, 2 bin 135 rakımlı Onbaşılar köyü Çobanpınar Mezrası’ndaki askeri üs bölgesinin yolunda son yağışlarla birlikte kar kalınlığı bazı noktalarda 5 metreye ulaştı.
Yüksekova İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Karla mücadele ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürürken, açılan yolda yer yer kar tünelleri oluştu.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Toplam 6 kilometrelik yolun 5 gün süren çalışmalar sonucunda 3 kilometrelik kısmı ulaşıma açılırken, kalan bölümde çalışmaların devam ettiği bildirildi.