Engebeli ve dik arazi şartları nedeniyle ev yapacak alan bulmakta zorlanan bir vatandaş, mülkiyeti kendisine ait araziden geçen ulaşım yolunu kapatmamak amacıyla farklı bir mimari yöntem uyguladı. Çevre sakinlerinin ve ağır taşıtların geçişini engellemek istemeyen ev sahibi, konutunu yol seviyesinin oldukça üzerine taşıdı.

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