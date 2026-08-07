Engebeli ve dik arazi şartları nedeniyle ev yapacak alan bulmakta zorlanan bir vatandaş, mülkiyeti kendisine ait araziden geçen ulaşım yolunu kapatmamak amacıyla farklı bir mimari yöntem uyguladı. Çevre sakinlerinin ve ağır taşıtların geçişini engellemek istemeyen ev sahibi, konutunu yol seviyesinin oldukça üzerine taşıdı.

Doğu Karadeniz'in dik ve dar arazi yapısı, Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde farklı bir inşaat projesinin uygulanmasına neden oldu. Bölgede konut yapımına uygun düz alan bulmakta zorlanan Muhammet Dilmaç, mülkiyeti kendisine ait araziden geçen yolu kapatmamak amacıyla evi yol seviyesinin üzerine taşımayı tercih etti. 1 / 7 Araziden geçen taşıtların ve çevre sakinlerinin ulaşımını engellememek için 7,5 metre yüksekliğinde 6 adet beton kolon diken Dilmaç, bu taşıyıcı sistemin üzerine 100 metrekarelik 4+1 ahşap konut kurdu. Yapının altındaki geçiş yüksekliği, ağır iş makinelerinin ve nakliye araçlarının geçişine imkan tanıyacak şekilde tasarlandı. 2 / 7 RİZE'DEKİ EVİN MİMARİ DETAYLARI VE YÜKSEKLİĞİ NASIL PLANLANDI? İnşaat sürecine dair bilgi veren Muhammet Dilmaç, bölgedeki arazi darlığı sebebiyle bu yönteme başvurduklarını ifade etti. Temellerin alt kottan başlatılarak yukarı doğru inşa edildiğini belirten Dilmaç, mahalle sakinlerinin araç geçişlerini ve olası inşaat ihtiyaçlarını dikkate aldıklarını söyledi. 3 / 7 Arazinin eğimli yapısı nedeniyle kolon boylarının 7,5 metreye ulaştığı projede, yol üzeri alt geçiş yüksekliği net 4 metre 40 santimetre olarak ayarlandı. Yapılan ölçümlere göre konutun altından kamyon ve beton mikseri gibi iş makineleri rahatlıkla geçiş yapabiliyor. 4 / 7 Günün Trend Haberleri SIRADIŞI PROJENİN HAYATA GEÇİRİLME GEREKÇESİ NE OLDU? Konut sakinlerinden Kezban Dilmaç ise projenin aile içi planlamayla hayata geçirildiğini kaydetti. Alt kısımdan geçen yolun iş makineleri ile çevre sakinleri tarafından aktif olarak kullanıldığını belirten Dilmaç, yapının yüksek tutulmasının temel sebebinin yol hakkını korumak ve ulaşımı aksatmamak olduğunu vurguladı. 5 / 7 Evlerinin konumundan memnun olduklarını belirten aile, yapının bölgeye gelen ziyaretçilerin de ilgisini çektiğini ve çevredeki iş makinelerinin geçişine hiçbir şekilde engel teşkil etmediğini ifade etti. 6 / 7 7 / 7

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