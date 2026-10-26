Bodrum’da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nin uyarılarının ardından etkisini artıran yağış, özellikle Koyunbaba Mahallesi’nde su baskınlarına neden oldu.

KOYUNBABA-GÜMÜŞLÜK YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Mahalledeki bazı iş yerlerini su basarken, Koyunbaba-Gümüşlük bağlantı yolu biriken sular nedeniyle bir süre araç trafiğine kapatıldı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin su tahliye çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Ayrıca dere yataklarında ve tıkanan mazgallarda temizlik çalışması yapıldı.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Sağanağın neden olduğu bir diğer olumsuzluk ise Koyunbaba Mahallesi’nde yaşandı. Bir istinat duvarının çökmesi sonucu, yakınında park halinde bulunan motosiklet zarar gördü.

Yetkililer, yağışın gün boyunca aralıklarla devam edebileceğini belirterek vatandaşları olası su baskınları ve taşkınlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.