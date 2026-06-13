Konya’da yaşanan sıra dışı olay, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sahibinin park ettiği traktörün yanına gelen bir tosun, gövdesini araca sürterek kaşınmaya başladı.

Bu sırada hayvanın yaptığı hareketin etkisiyle traktörün mekanizması devreye girdi ve araç aniden çalışarak hareket etti. Motor sesinin yükselmesiyle paniğe kapılan tosun hızla uzaklaşırken, sürücüsüz ilerleyen traktör karşıdaki barakaya çarparak durabildi.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yaşanan ilginç anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntüleri izleyen kullanıcılar, “Kamera kaydı olmasa buna kimse inanmazdı”, “Sigorta şirketine görüntüsüz anlatmak imkânsız” ve “Tosun ehliyetsiz çıktı” gibi esprili yorumlar yaptı.

Sıradışı görüntüler, sosyal medyada günün en çok konuşulan paylaşımları arasında yer aldı.