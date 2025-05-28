İstanbul'da metro istasyonları, otobüs durakları, Saraçhane binalarının cephe giydirmeleri, billboardlardaki İmamoğlu afişleri sökülmeye başlandı.

Görüntüler bu sabaha karşı kaydedildi.

SÖZCÜ TV'de Para Politika programına katılan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, afişlerin sökülmesine dair, "Ortada bırakın hükmü iddianame dahi yok. Siyasi bir düşmanlık. O kadar büyük korku ki sandığa gel diyoruz, gelmiyor. İmamoğlu'nu adaylaştırmamak adına ellerinden geleni yapıyorlar. Yaptıkları yanlışları kendi içlerinde de eleştiriyorlar. Puanımızı düşürüyor diyorlar" dedi.

Adıgüzel şu ifadeleri kullandı:

Seçilmiş belediye başkanının, 16 milyon insanın güvenini kazanmış adamın resmine bile tahammül edemiyorsun ama İskilipli Atıf Hoca gibi Kurtuluş Savaşı'ndaki vatan hainlerinin isimlerine okullara veriyorsun. Bunu dile getiren SÖZCÜ TV ekranlarını kapatıyorsun, Türkiye'nin toz pembe gösteren alanlardan yayınlar yapmaya devam ediyorsun.