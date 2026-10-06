Çay saatlerinin ve özel davetlerin vazgeçilmezi olmaya aday, porsiyonluk köstebek pasta tarifiyle mutfağınızda şef rüzgarları estirmeye hazır olun.

Hem sunumuyla göz kamaştıran hem de hafif lezzetiyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakan bu tatlı, büyük küçük herkesin favorisi olacak. İşte adım adım, evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis porsiyonluk köstebek pasta tarifi...

Geleneksel pastaların aksine porsiyonluk olarak hazırlanması, bu tarifi hem şık hem de ikramı son derece pratik bir alternatife dönüştürüyor. Kadifemsi kakaolu keki, içindeki sürpriz meyve dolgusu ve bulut gibi hafif kremasıyla bu lezzet, tatlı krizlerinizin en havalı kurtarıcısı olmaya kararlı.

Malzeme Listesi

Keki İçin:

• 3 adet yumurta

• 1 su bardağı toz şeker

• 1/2 su bardağı süt

• 1/2 su bardağı sıvı yağ

• 2 yemek kaşığı kakao

• 1 paket vanilya

• 1 paket kabartma tozu

• 1,5 - 2 su bardağı un

Kreması İçin:

• 2 paket krem şanti

• 1 paket toz puding (muzlu veya vanilyalı)

• 2,5 su bardağı soğuk süt

• 1 çay bardağı damla çikolata (isteğe bağlı)

İç Malzemesi:

• 2-3 adet muz (dilimlenmiş)

Adım Adım Hazırlanışı

1. Kek Tabanının Hazırlanması:

İşfe ilk olarak derin bir kapta yumurta ve şekeri, köpük köpük olup rengi açılana kadar mikserle yüksek devirde çırpın. Ardından süt ve sıvı yağı ekleyip kısa bir süre daha karıştırın. Un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek sıvı karışıma ilave edin. Spatula yardımıyla aşağıdan yukarıya doğru karıştırarak kek harcını homojen hale getirin.

2. Pişirme Aşaması:

Hazırladığınız harcı, tabanına yağlı kağıt serilmiş geniş bir fırın tepsisine ince bir tabaka halinde yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika kontrollü bir şekilde pişirin. Kürdan testi ile içinin piştiğinden emin olduktan sonra fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

3. Dolgulu Kremanın Sırrı:

Kek pişerken kremayı hazırlayın. Soğuk süt ile krem şantiyi ve toz pudingi mikserle katılaşana kadar çırpın. İçine damla çikolataları ekleyip buzdolabında dinlendirin.

4. Şekil Verme ve Birleştirme:

Tamamen soğuyan kekten, geniş ağızlı bir su bardağı veya kurabiye kalıbı yardımıyla yuvarlak porsiyonlar kesin. Tepside kalan fazla kek parçalarını ise elinizle ufalayarak toz haline getirin (pastamızın "köstebek" görünümünü bu parçalar verecek).

Her bir yuvarlak kek diliminin üzerine birer dilim muz yerleştirin. Üzerine sıkma torbası veya kaşık yardımıyla kubbe oluşturacak şekilde kremadan bolca koyun.

5. Son Dokunuş ve Sunum:

Kremalı keklerinizi, kenarda ufaladığınız kek kırıntılarına bulayarak kremanın tamamen kaplanmasını sağlayın. Elinizle hafifçe bastırarak minik kubbeler elde edin.

Hazırladığınız porsiyonluk köstebek pastaları, buzdolabında en az 2 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Misafirlerinizin hem gözüne hem damağına hitap edecek bu şölen şimdiden afiyet olsun!