Olay, sabah erken saatlerde orkinos avına çıkan balıkçıların, güneş doğarken denizde hareketlilik fark etmesiyle yaşandı.

Balıkçılardan Ahmet Yeşilipek, yaşadıkları heyecanı şu sözlerle anlattı:

'DEVASA BİR BALİNA GÖRDÜK'

“Kıyıdan 7-8 kilometre açıkta balık tutuyorduk. Arkadaşımız denizde bir hareketlilik olduğunu söyledi. Döndüğümüzde karşımızda devasa bir balina gördük. Sessizce yaklaşıp rahatsız etmeden birkaç görüntü aldık. Balina bir süre sonra gözden kayboldu, biz de avımıza devam ettik.”

'BALİNALAR SIK SIK GELİRSE TURİZME KATKI SAĞLAR'

Akdeniz’de ilk kez balina gördüklerini belirten Yeşilipek, “Bayağı heyecanlandık, şaşırdık ve çok sevindik. Bu, denizde canlılığın bir göstergesi. Balinalar sık sık gelirse, turizme de katkı sağlayabilir. Teknelerle rahatsız etmeden balina turları düzenlenebilir” dedi.

Öte yandan, Deniz Memelileri Araştırma Derneği (DMAD) tarafından geçen yıl Kaş ve Fethiye açıklarında yapılan araştırmalarda, boyu 20 metreyi, ağırlığı 57 tonu bulabilen ispermeçet (kaşalot) balinaları görüntülenmişti. Yetkililer, bölgede balina gözlemlerinin artmasının turizm potansiyelini artırabileceğini belirtiyor.