Vahşi yaşamın en büyük gizemlerinden biri kabul edilen çalı köpeği, alışılagelmiş yırtıcı formlarının dışındaki özellikleriyle bilim dünyasını hayrete düşürdü. Oyuncak ayıya benzeyen dış görünüşüne rağmen su altına dalabilen ve kuş sesleriyle iletişim kuran bu canlı, doğada yakalanması en zor türler arasında yer alıyor.

Araştırmacılar, bu hayalet canlıyı takip edebilmek için özel eğitimli köpeklerden ve DNA analizlerinden destek alıyor. Hayvanın izole yaşam tarzı, modern kamera tuzaklarının bile yetersiz kalmasına neden oldu.

SİRKE KOKULU BÖLGE İŞARETLEME SİSTEMİ

İspanya ve Portekiz’de "perro vinagre" yani sirke köpeği olarak bilinen hayvan, ismini bölgelerini işaretlemek için kullandığı keskin kokulu idrarından aldı. Konsantre sirkeyi andıran bu güçlü koku, sürünün hakimiyet alanını belirlemede hayati rol oynuyor.

Kısa bacakları ve kızıl kahverengi tüyleriyle bir terrier köpeğini andıran bu tür, pençeleri arasındaki perdeler sayesinde hem derin yuvalar kazdı hem de usta bir yüzücü olarak avlanıyor. Fiziksel yapısı, onu hem karada hem de çamurlu kıyılarda çok yönlü bir avcı yapıyor.

KUŞ CIVILTISIYLA KOORDİNELİ AV

Çalı köpekleri, türün diğer üyelerinden farklı olarak havlamak yerine kuş cıvıltısına benzer tiz sesler çıkarıyor. Sürü içi koordinasyonu sağlayan bu özel "lehçe", avlanma sırasında ölümcül bir silaha dönüştü.

Boyları sadece 30 santimetre olmasına rağmen, 12 bireye kadar ulaşan disiplinli sürüler halinde hareket ederek kendilerinden kat kat büyük avları pusuya düşürmeyi başarıyorlar. Sürü üyeleri, avlarını doğrudan suya veya pusuya yönlendirmek için bu sesleri kullanarak haberleşiyor.

ARMADİLLO YUVALARINDA HAYALET YAŞAM

Modern teknolojiye yakalanmayan bu canlılar, yaşam alanlarını yeraltı tünellerinde veya boş ağaç kovuklarında kurdu. Genellikle armadilloların terk ettiği yuvaları kullanan çalı köpekleri, son derece katı bir hiyerarşiyle yönetiliyor.

Sürüde sadece baskın çiftin üremesine izin verilirken, diğer tüm üyeler yavruların bakımı ve beslenmesinden sorumlu tutuluyor. Bu disiplinli sosyal yapı, türün zorlu vahşi doğa koşullarında hayatta kalmasını sağlıyor.