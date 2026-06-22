Yaz sezonunun en popüler tatil rotalarından biri olan Yunanistan’da, plajlarda büyük bir panik yaşanıyor. Yunan yetkililer, sığ sularda yüzen birkaç turistin "Tavşan Balığı" (Lagocephalus sceleratus) tarafından ısırılmasının ardından acil durum alarmı verdi.

Sığ suları mesken tuttular

Normal şartlarda Hint Okyanusu ve Kızıldeniz’de yaşayan bu balık türü, Süveyş Kanalı aracılığıyla Akdeniz ve Ege’ye ulaştı. Küresel ısınmayla birlikte deniz suyunun ısınması, bu balıkların Yunan adaları çevresinde kontrolsüzce ve aşırı derecede çoğalmasına neden oldu.

Uzmanlar, balıkların tam da turistlerin denize girdiği plajlara, sığ ve diz boyu derinlikteki sulara kadar sokulduğu konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

"Teneke kutuyu bile delip geçiyor"

Adını tavşana benzeyen güçlü diş yapısından alan bu tür, deniz ekosistemini mahvettiği gibi insanlara karşı da son derece agresif ve saldırgan davranışlar sergiliyor:

Atina ve popüler tatil beldesi Loutraki'deki hastanelerde dün bile yeni vakaların kayıtlara geçtiğini belirten Yunan doktor Nikos Koudounis durumu şöyle özetliyor: "İnsanlar bu balığı yakalamaya veya fotoğrafını çekmeye çalışıyor ve o an ısırılıyorlar. Isırıklar o kadar derin ki, yaraların dikiş atılması için acilen sağlık merkezine gidilmesi gerekiyor."

Balıkçıların çektiği görüntüler, tehlikenin boyutunu kanıtlıyor. Oltayı ve sert cisimleri anında parçalayan balık, önüne koyulan kalın plastik veya teneke kutuları tek bir hamlede delip geçebilecek çene kuvvetine sahip.

Yunanistan Turizm Bakanlığı harita yayınladı

Yunan yetkililer durumu yakından takip ediyor. Turizm Bakanlığı, son aylarda tavşan balığı saldırılarının ve görülme sıklığının arttığı bölgeleri gösteren bir risk haritası yayınladı. Vakaların çok büyük bir kısmı Ege Adaları çevresinde yoğunlaşsa da, balığın artık Yunanistan'ın batı kıyılarına (İyon Denizi) kadar yayıldığı açıklandı.

Sakın dokunmayın ve yemeyin: Ölümcül derecede zehirli

Deniz biyoloğu Răzvan Popescu, bu balığın avlanmasının veya tüketilmesinin yaratacağı devasa risklere dikkat çekiyor:

Vücudunda taşıdığı ölümcül toksinler yüzünden denizdeki diğer yırtıcılar onu avlayamıyor. Bu yüzden doğal bir düşmanı yok ve popülasyonu engellenemiyor.

Biyolog Popescu, "Bu balık besin zincirinde çok ağır toksinler biriktirir. Evrimsel olarak kalın midye ve kabuklu deniz canlılarını kırmak için bu güçlü dişlere sahiptir. Pişirilmesi veya yenmesi ölümcül sonuçlar doğurabilir, kesinlikle uzak durulmalıdır" uyarısını yapıyor.