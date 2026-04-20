Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle kırsal bölgelerde bazı küçük canlılar kanalizasyon sistemleri üzerinden evlere ulaşıyor. Özellikle eski altyapıya sahip bölgelerde boru hatlarında oluşan çatlaklar ve korumasız havalandırma boşlukları, bazı canlıların kanalizasyon sistemine girişine zemin hazırlayabiliyor.

Uzmanlara göre bu sistemler içinde en sık karşılaşılan canlılar arasında fareler öne çıkıyor. Kanalizasyon ortamına uyum sağlayabilen bu kemirgenler, dar alanlardan geçebilme yetenekleri ve uzun süre yüzebilmeleri sayesinde boru hatlarında ilerleyebiliyor. Mutfak ve giderlerden yayılan kokuların da bu canlıları çekebildiği ifade ediliyor.

Bunun yanı sıra, nemli ortamlara uyum sağlayabilen kurbağaların da zaman zaman kanalizasyon sistemine girebildiği ve uygun açıklıklardan geçerek tuvaletlerde görülebildiği belirtiliyor. Uzmanlar bu durumun genellikle zararsız olduğunu ve canlıların uygun şekilde dışarı bırakılabileceğini ifade ediyor.

ALTYAPI EKSİKLİKLERİ EN BÜYÜK NEDEN

Yılanların tuvalet sistemine ulaşması ise oldukça düşük bir ihtimal olarak değerlendiriliyor. Sıcak havalarda su arayışı ya da açık alanlardan kanalizasyona giriş gibi istisnai durumlarda boru hatları boyunca ilerleyebildikleri, yine de bu sürecin onlar için oldukça zorlayıcı olduğu aktarılıyor.

Hamamböcekleri ve bazı küçük kertenkele türlerinin de benzer şekilde kanalizasyon sistemleri üzerinden evlere ulaşabildiği belirtiliyor. Uzmanlar, bu tür durumların genellikle altyapıdaki eksikliklerden kaynaklandığını ve düzenli bakım yapılmadığında riskin bir miktar artabileceğini ifade ediyor.

NE YAPMAK GEREKİYOR?

Bu tür istenmeyen durumların önüne geçmek için ise kanalizasyon sistemlerinin düzenli kontrol edilmesi, borulardaki çatlakların onarılması ve havalandırma çıkışlarının uygun şekilde kapatılması öneriliyor. Ayrıca geri akışı önleyen sistemlerin kullanılmasıyla riskin büyük ölçüde azaltılabileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre tüm bu ihtimaller nadir görülse de, özellikle kırsal ve altyapısı zayıf bölgelerde basit önlemlerle tamamen engellenmesi mümkün olabiliyor.