ABD ve İsrail'in hava saldırıları, İran'ın en büyük alüminyum üreticisi olan Arak'taki İran Alüminyum Şirketi'ni (IRALCO) vurdu. Bu saldırıdan kısa süre sonra Emir Kebir Mahşar Petrokimya tesisi de hedef alındı.

Bununla birlikte Tahran ve Tebriz dahil olmak üzere İran'ın 5 noktasından daha patlama sesleri duyuldu.

Saldırı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a indirme sözü verdiği büyük darbeden tam 6 saat önce gerçekleşti. Aynı anda iç karışıklıklar yaşayan ve Bağdat'da da patlamalar görüntülendi.

Saldırılar, Pakistan arabuluculuğundaki görüşmelerin hız kazandığı bir anda başladı. Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif diplomasinin sürmesi için 2 haftalık bir ateşkes teklif etti.

İran ve ABD teklifin incelendiğini belirtti. İran, teklife olumlu yaklaştığını duyurdu. Ateşkese göre İran Hürmüz Boğazı'nı iki hafta açarken iki hafta boyunca da görüşmeler saldırılar olmadan devam edecek.