Bloomberg'in haberine göre Türkiye bu hafta sonu Pakistan, Suudi Arabistan ve muhtemelen Mısır ile yeni bir bölgesel güvenlik platformu oluşturmak için kritik bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Cuma günü başlayacak olan Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gerçekleşecek bu temaslar son bir ay içinde Riyad ve İslamabad'da yapılan görüşmelerin devamı niteliğini taşıyor.

Türk yetkililer bu girişimin temel hedefinin güvenlik dahil bölgesel konularda düzenli ve yapılandırılmış bir iş birliği mekanizması kurmak olduğunu belirtiyor.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Antalya'daki bakanlar düzeyindeki görüşmelerden önce hazırlık toplantılarının tamamlandığını doğruladı.

Bloomberg'e göre NATO üyesi Türkiye'nin Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki nükleer savunma anlaşmasına katılma isteği, bu sürecin stratejik arka planını oluşturuyor.

Bu yeni platform bölge ülkelerine stratejik meselelerde ortak bir hareket kabiliyeti kazandırmayı amaçlıyor.

Bölgesel güvenlik iş birliğini geliştirme çabaları bölgedeki mevcut çatışma ortamından daha köklü bir geçmişe dayanıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu yeni ortaklı vizyonunu "Orta Doğu'daki tüm ülkeler bir güvenlik paktı çerçevesinde birbirlerinin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve güvenliğine tam bir sadakatle bağlı kalmak zorundadır. Ancak bu taahhütleri samimiyetle yerine getirdiğiniz zaman birbirinize karşı gerçek bir güven duyabilir ve istikrarlı bir gelecek inşa edebilirsiniz" sözleriyle açıkladı.

Yetkililer dost ülkeler arasındaki bu güvenlik merkezli yakınlaşmanın aynı zamanda savunma sanayii ve ticaret hacmini de ciddi oranda artıracağını ifade ediyor.

Antalya'daki bu özel görüşmeler güncel barış arayışlarından bağımsız bir şekilde bölgenin uzun vadeli istikrarını ve kurumsal iş birliğini hedefleyen stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.